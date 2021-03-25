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روسيا تسجل 9221 إصابة و393 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 01:06 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، 9221 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعًا عن 8861 حالة في إحصائية أمس، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 393 مقابل 401 أمس.

 

ووصلت حصيلة الإصابات إلى 4 ملايين و492692، منها 96612 حالة وفاة، ووفقًا للتحديث اليومي للمركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي المتعافين من كوفيد-19، بلغ 4 ملايين 109281 شخصا، بعد تماثل 10881 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، بينما تبقى هناك 286799 حالة نشطة.

 

وشهدت العاصمة موسكو، ارتفاعا في عدد الإصابات لليوم الثاني على التوالي، حيث وصل إلى 1781 بعدما كان 1431 أمس، مع تراجع عدد الوفيات من 53 أمس إلى 49 اليوم.

 

وسجلت مدينة بطرسبورج 804 إصابات جديدة مقابل 807 أمس، فيما شهد مؤشر الوفيات تراجعا طفيفا من 43 أمس إلى 39 اليوم.

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