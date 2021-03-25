النيابة تستمع إلى أقوال شاب تحرش بفتاة في محطة مترو باب الشعرية

فتحت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الخميس التحقيقات فى واقعة قيام شاب بتهمة هتك عرض فتاة وملامسة جسدها في محطة مترو باب الشعرية.



واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذى أنكر الواقعة الموجه إليه وأكد أنه لا يعرف الفتاة مضيفا أنها كانت واقفه أمه على سلم المترو وكان يوجد مسافة ما بينهم ولم يقصد أن يلامس جسدها بل بل اصطدم بها دون قصد بسبب سرعة السلم الكهربائي.



وجاء فى قرار النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



كان تلقى قسم شرطة الموسكي بلاغًا يفيد القبض على شاب تحرش بفتاة داخل محطة مترو باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.