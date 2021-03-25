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نقيب المحامين: تحديد موعد لاحق للملتقى التدريبي عقب انكسار الموجة الثالثة لـ «كورونا»

الخميس 25/مارس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجه رجائي عطية نقيب المحامين، رسالة إلى زملائه وأبنائه المحامين والمحاميات، بشأن إلغاء فاعليات اليوم الثاني للملتقى القانوني التدريبي العام.

وقال نقيب المحامين عبر صفحته على «فيسبوك»: «كنت أتطلع اليوم مثلكم إلى اللقاء معكم في اليوم الثاني للملتقى القانوني التدريبي العام حسبما كان مقررًا، ولكن إزاء ما نشرته أمس العديد من المواقع الإخبارية الرسمية ومواقع التواصل مساء أمس نقلًا عن وزارة الصحة المصرية وحرصت على التأكد منه بنفسي أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا دخلت في ذروتها بما يلزم معه الحرص على تجنب التجمعات الكبيرة».

وأضاف: «لما كنت قد لمست بنفسي الرغبة العارمة لدى الآلاف منكم لحضور الملتقى وعدم استطاعتي منع من يحضر ورده عن طلب العلم، مما يصعب معه تطبيق الإجراءات الاحترازية على هذا التجمع الكبير والغير مسبوق».

وأكد نقيب المحامين: «لما كانت صحتكم وحياتكم هي أهم عندي وأغلى من أي حدث، فقد رأيت بالتشاور مع أبنائي وبناتي القائمين على تنظيم الملتقى أرجاء الملتقى لوقت لاحق».

ووعد النقيب العام ببث ما كان معدا من محاضرات عبر موقع النقابة الإلكتروني، وتحديد موعد لاحق للملتقى عقب انكسار هذه الموجة بإذن الله.

وختم رسالته قائلا: «خالص اعتذاري لمن تكبد مشقة الحضور قبل علمه بالإرجاء، وكل الشكر للشباب القائمين على تنظيم الملتقى على ما بذلوا من جهد عظيم هو موضع تقدير وثناء بالغين، وعميق محبتي وتقديري لكم جميعا».

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