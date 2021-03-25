"جامعة زويل" تكشف تفاصيل جديدة عن أعراض ما بعد كورونا (فيديو)

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن العلاقة بين فيروس كورونا وجهاز المناعة علاقة تنافسية، ولابد لطرف فيهم أن يفوز على الأخر.



وأشار "الشبيني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص لأخر، وكذلك أعراض ما بعد التعافي من كورونا مختلفة بحسب درجة الإصابة، وكمية الفيروسات التي دخلت الجسم، وما تسببت فيه.



ونصح أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، المتعافين من كورونا بتناول غذاء صحي، وخاصة الغذاء الملون، والأسماك، والخضروات، إلى جانب المشي لمدة نصف ساعة يوميا.

