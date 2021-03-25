وفاة المخرج التليفزيوني أحمد فوزي





توفي صباح اليوم المخرج التليفزيوني أحمد فوزى، أثر إصابته بأزمة قلبية، ومن المُقرر أن يتم تشييع جثمانه اليوم في مقابر الاسرة بالجبل الأصفر.



ونعاه أصدقائه بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".



حيث كتب أحمد حسن "إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الحي الذي لا يموت البقاء لله انتقل إلى رحمه الله، اخويا وحبيبي المخرج أحمد فوزى نسألكم الدعاء لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم" .



كما كتب أحمد حمودة:" المخرج أحمد فوزى بالقناة الاولى في ذمة الله".