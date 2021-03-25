دينا فؤاد تراهن على نجاح شخصية "قدرية" فى مسلسل "اللى مالوش كبير"







تراهن الفنانة دينا فؤاد، على نجاح شخصية "قدرية" والتى تجسدها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والذي يعرض حصرياً على سي بي سي، رمضان المقبل ، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث تقدمها بشكل جديد ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك" وهو ما ظهر فى برومو العمل الذى طرحه المنتج تامر مرسى، وكشف البرومو عن جوانب الشخصية وطريقة أدائها، ونال ظهورها بـ"لوك قدرية" استحسان جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى.



وتتمرد دينا فؤاد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محرك محورى لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.



وتحرص دينا فؤاد فى كل عمل تقدمه أن تتسلح بمذاكرة الشخصية جيدا، لذلك تبدو فى مسلسل "اللى مالوش كبير" في قمة نضجه الفني ، من ناحية الأداء والتمثيل، واختيار الازياء والاكسسوارات، ما يعطى الشخصية قبولا كبيرا عند المشاهد.



ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.





وكانت دينا فؤاد، قد حققت نجاحا كبيرا، وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل،