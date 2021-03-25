Advertisements

الأوقاف: قيمة صك الأضحية 2000 جنيه

الخميس 25/مارس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس بروتوكول تعاون مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الأوقاف والتموين مع مراعاة الضوابط الاحترازية، يتضمن أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رءوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.


وأكد الوزيران، أن المشروع يعد أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا:
1- صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها.
2- صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.
3- الحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح في الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك، ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضاري للمجتمع.
4- الاستفادة بكل جزء في الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحي وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.


وأضاف أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه وقد تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رءوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.


وأضاف: يعد المشروع أنموذجا مثاليا للانضباط والشفافية وفتح قنوات آمنة لعمل الخير أمام أهل الخير والفضل، وكل عام والجميع بكل خير

أخبار تهمك

الأهلي يفوز على فريق الشباب برباعية وديًّا

منذ أقل من ساعتين

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 20 ساعة

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ 40 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

01:30 م

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

01:35 م

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها