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النيابة تنتقل لمعاينة موقع مقتل سيدة بأحد شوارع عين شمس

الخميس 25/مارس/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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انتقل فريق من نيابة عين شمس الجزئية، لمعاينة مكان مقتل سيدة على يد زوجها طعنا بسلاح أبيض " سكين" بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من شرطة النجدة مفادة وجود سيدة مقتولة بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة،

وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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