Advertisements

مصادر ليبية: المنفي أكد التزام السلطة التنفيذية الجديدة بإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي

الخميس 25/مارس/2021 - 01:21 م
محمد المنفى
محمد المنفى
وكالات
Advertisements

قالت مصادر ليبية، اليوم الخميس، إن رئيس المجلس الليبي محمد المنفي، أكد التزام السلطة التنفيذية الجديدة بإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                         

وفاز محمد يونس بشير بوحويش المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا، عقب الانتخابات التي جرت في سويسرا.

 

وفي وقت سابق، منح البرلمان الليبى، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد حصولها على تأييد 132 نائبا.

 

وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبى إلى إنهاء الانقسام، مؤكدا على ضرورة إزالة الحدود الوهمية التى تم بناؤها بين الليبيين خلال الفترة الأخيرة.

 

وتعهد الدبيبة بالعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسى من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة وائل جمعة مرشح للإنضمام للأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 12 دقيقة

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ 41 دقيقة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق الملاحة بقناة السويس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفوز على فريق الشباب برباعية وديًّا

منذ أقل من ساعتين

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن فيراري الزمالك المعار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الجزائر ترحب بنتائج الحوار السياسي الليبي وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة

وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد إلى طرابلس لتسلم مهامه

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

رئيس الحكومة الليبية: سأعمل بكل جهد من أجل إنجاح الفترة الانتقالية

الإمارات تبارك لدولة ليبيا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 ص

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

01:30 م

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

01:35 م

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها