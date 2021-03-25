مصادر ليبية: المنفي أكد التزام السلطة التنفيذية الجديدة بإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي

قالت مصادر ليبية، اليوم الخميس، إن رئيس المجلس الليبي محمد المنفي، أكد التزام السلطة التنفيذية الجديدة بإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفاز محمد يونس بشير بوحويش المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا، عقب الانتخابات التي جرت في سويسرا.

وفي وقت سابق، منح البرلمان الليبى، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد حصولها على تأييد 132 نائبا.

وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبى إلى إنهاء الانقسام، مؤكدا على ضرورة إزالة الحدود الوهمية التى تم بناؤها بين الليبيين خلال الفترة الأخيرة.

وتعهد الدبيبة بالعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسى من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.