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بسبب "حرب أهلية".. العدل جروب تطالب سارة التونسى بتعويض عشرة مليون جنية

الخميس 25/مارس/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بسبب حرب أهلية.. العدل جروب تطالب سارة التونسى بتعويض عشرة مليون جنية
أقام المستشار هيثم عباس دعوى تعويض التي حملت رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ إستئناف اقتصادى أمام المحكمة الاقتصادية بصفتة وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها بتعويض عشرة مليون جنية للاخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل( حرب أهلية ) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية وتحدد جلسة ٢٠٢١٣٣٠ لنظرها أمام هيئة التحضير بالمحكمة.

وصرح المستشار هيثم عباس انة أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود وجارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة فى توصيل حقيقة الأمر للكافة وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوقها المادية والمعنوية.
بسبب "حرب أهلية".. العدل جروب تطالب سارة التونسى بتعويض عشرة مليون جنية
بسبب "حرب أهلية".. العدل جروب تطالب سارة التونسى بتعويض عشرة مليون جنية

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