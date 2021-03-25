محمد فريد: طرح شركات جديدة بالبورصة قريبا

قال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك منتجات مالية متنوعة تتيح لمختلف أنواع المستثمرين الاستثمار في سوق الأوراق المالية المقيدة سواء بطريقة مباشرة من خلال الأسهم والسندات المقيدة وصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية المقيدة وبطريقة غير مباشرة من خلال صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم والسندات وأذون الخزانة.

وأشار الدكتور فريد عن أن الموقع الإلكتروني للبورصة يتضمن حالياً قائمة بكل شركات الوساطة في الأوراق المالية وكذا موقعهم الجغرافية للتيسير على المتعاملين الراغبين في بدء عملية الاستثمار بالبورصة. (للتعرف على للقائمة برجاء التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية من خلال الرابط التالي: https://www.egx.com.eg/ar/bodmain.aspx).

واستقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وبحضور ممثلي بعض شركات الوساطة السيد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والسيد أحمد حمودة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار المصرية “ثندر”؛ بحضور اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات وللمصريين بالخارج؛ للإجابة عن استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالبورصة المصرية.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك منصات للتواصل مع المصريين بالخارج، وتعريفهم بمزايا الاستثمار في البورصة المصرية، ردًا على استفساراتهم، بجانب تعريفهم بشركات الوساطة في الاوراق المالية والتعاون مع البورصة المصرية لتقديم الإيضاحات اللازمة للمصريين الراغبين في الاستثمار بسوق الاوراق المالية المقيدة.

وتابعت مكرم، أن هناك رغبة وحرص من المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار بطرق مختلفة، ولذا حرصنا على استعراض ما يمكن للبورصة والشركات العاملة في المجال أن تقدمه من معلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في السوق المصري، ونقله على منصاتنا المختلفة، وذلك لتبسيط عملية اجتذاب استثمارات المصريين بالخارج.

فيما أضاف اللواء مازن فهمي، أن الوزيرة حريصة على مشاركة المتخصصين في شتى المجالات لتقديم المعلومة من أهل الخبرة، وتعريف المصريين بالخارج بالطرق المختلفة للاستثمار، في إطار متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، وتعريف المصريين بالخارج بآليات الاستثمار بالبورصة.

كشف الدكتور محمد فريد عن استقبال سوق الأوراق المالية المقيدة لطروحات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة بما يتيح منتجات استثمارية منها شركة تعمل في قطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمار،هذا فضلاً عن إمكانية قيام المغتربين بالمشاركة في الطروحات الحكومية عند الطرح ، وأضاف الدكتور فريد أن الاستثمار طويل الأجل والتنويع في الأدوات المالية من أحد أهم الأدوات الاستثمارية التي تضيف لما هو متاح للمدخرين والمستثمرين من قنوات استثمارية أو ادخارية كالعقار وأدوات الدخل الثابت.

واختتمت وزيرة الهجرة اللقاء بتوجيه الدعوة لشركات الوساطة في الأوراق المالية للتعريف بخدماتها، وانتاج ونشر فيديوهات تعليمية متنوعة لتعريف المصريين بالخارج بالخدمات المختلفة ليتم نشرها على منصات الوزارة المختلفة