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عاجل.. قطاع الأعمال تبدء في تنفيذ أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة الكبري

الخميس 25/مارس/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
احمد الشيخ
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في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تتابع وزارة قطاع الأعمال العام عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. 

وتم البدء في أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التي تنفذها شركة جاما - الفائزة بالمناقصة - نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدي للاستشارات الهندسية استشاري التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير.

وقد شملت الأعمال السابقة تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.

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