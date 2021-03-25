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أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

الخميس 25/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي عن صعوبة المواجهة التي تنتظر الفراعنة اليوم الخميس ضد كينيا في الجولة الخامسة من مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون.

وفي تصريحات إذاعية قال ناجي:" المواجهة ستكون صعبة للغاية خاصةً أن المنتخب المصري ليس المرشح الوحيد في المجموعة التي تشهد منافسة من كينيا وجزر القمر".

وأضاف:" أرى أن المنتخب الوطني يمتلك قوة هجومية كبيرة في الوقت الحالي بوجود بعض العناصر المميزة مثل محمد مجدي أفشة ومحمد صلاح بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه".

وأنهى :" أن مصطفى شوبير حارس مميز للغاية بالإضافة إلى أنه موهوب ويلعب بدون خوف أو ضغوطات ويمتلك موهبة أفضل من والده أحمد شوبير لكنه يتحدث للظلم بسبب الحديث عن مجاملته".

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