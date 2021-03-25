قبل أيام من إنطلاق ‏بطولة مصر الدولية .. تعرف علي لعبة "الجوجيتسو"

تنطلق ‏بطولة مصر الدولية لمحترفى الجوجيتسو، في نسختها السادسة عشر، يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 بصالة تراك المغطاة بشيراتون.

ومن المنتظر ان يشارك في البطولة نخبة من أفضل اللاعبين في أعمار سنية مختلفة.

البطولة تتضمن جميع درجات الأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والقوانين تابعة IBJJF، ببدله أو بدون بدلة.

وفي ذات الشأن، أعلن اللجنة المنظمة عن الاوزان الرسمية للبطولة وجاءت على النحو التالي:

Kids

سن 7 سنين: 20 - 25 - 30

سن 9 سنين: 30 - 35 - 40

سن 11 سنه: 35 - 40 - 45

سن 13 سنة: 40 - 45 - 50

سن 15 سنة: 45 - 50 - 55 - 60

سن 17 سنة: 50 - 55 - 60 - 65

Adults

58- 64 - 70 - 76 - 82 - 88 - 94 - 94:110

masters

-75 - 75+

للتسجيل للاشتراك في البطوله يرجى ملىء الفورم

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ما هي مصارعه الجوجيستو؟

مصارعة الجوجيتسو jiu-jitsu فن قتالي فلسفته لعبة تبدأ بالسلام وتنتهي بالاستسلام فن صنع خصيصا ليهزم الشخص الاضعف الشخص الاكثر منه قوة هي نتاج فكر عباقرة في الفنون القتالية وهي خير ما انتجه الخبراء في الفنون القتالية ففي الجوجيتسو تتعلم اخضاع خصم اكبر منك في الحجم واقوى منك بأبسط التقنيات والتحركات التي يكون فيها عاجز عن مقاومتك لان التقنية تكون بسيطة ومتماشية مع علم طبيعة الحركة.

يعتمد هذا الفن بالمقام الاول على المرونة والذكاء وعلم طبيعة الحركة كما أسلفنا .

كما ان هذا الفن يفتح مجالا جديدا في الفكر البشري عن ما يسمى بالقتال الارضي ولا اقول انه لم يكن موجود من قبل بل ان المصارعة الروماني والجودو بهما النذر اليسير من القتال الارضي و مصارعة الجوجيتسو هي الفن المتخصص في القتال الأرضي يقال عنها (كلية الهندسة في القتال الارضي)

على مستوى العالم حين يصطدم الجوجيتسو بشكل ودي او بشكل رسمي بأي فن قتالي اخر سواء كان من باب اثبات الاقوى او التنافس بين الشباب او الاطفال فان الغلبة دائما تكون لمصارعة الجوجيتسو .

ما هي قوانين الجوجيتسو؟

يوجد تعادل في الجوجيتسو لابد من فائز ومهزوم، وتعتمد اللعبة على المنافسة الشريفة، والالتزام بحركات معينة أثناء اللعب، وعدم استخدام أي حركات غير شرعية، يرفضها قانون اللعبة

تقتصر الحركات المشروعة في هذه اللعبة على تسديد ضربات تضعف حركة الشخص وتشلها، بحيث يصبح غير قادر على الإفلات، وكذلك ممارسة كافة أشكال الضغط على المفاصل وإيقاع الخصم على الأرض عن طريق سحبه لأسفل

ولا يجوز الاستعانة بالحركات غير القانونية مثل العض، شد الشعر، وغيرهما من الحركات التي قد تؤثر سلباً على مبدأ هذه الرياضة القائمة على العدل، فالمنافسة الشريفة والروح الرياضية، ويكون الفوز عن طريق إخضاع الخصم أو إقصائه أو تعرضه لإغماء، أو النقاط المحتسبة، أو الأفضلية من حيث التمركز وارتكاب أقل أخطاء

حجم انتشار لعبة الجوجيتسو داخل جمهورية مصر العربية

20 محافظه على مستوى الجمهورية:

(القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، بورسعيد، الإسماعلية، دمياط، السويس، المنصورة، البحيرة، القليوبية، الغردقة، كفر الشيخ، جنوب سيناء، مطروح، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الوادي الجديد، الغربية)

متوسط عدد اللاعبين داخل جمهورية مصر العربية يتراوح ما بين 5000 الاف لاعب حتى 10000 لاعب.