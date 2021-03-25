بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتولى كارتيرون الإدارة الفنية للفارس الأبيض، مؤخرًا عقب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق، بسبب تراجع المستوى.

وطالب كارتيرون إدارة ناديه، بضرورة التخلي عن خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقة قوية بديله.

وكان الزمالك تعاقد مع مروان حمدي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.