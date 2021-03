"هايد بارك" تتغلب على تحديات كورونا..وتحقق مستهدف مبيعاتها في 2020

بعد عام مليء بالتحديات، نجحت شركة هايد بارك للتطوير العقاري في تنفيذ خططها لتطوير مشروعاتها القائمة والحصول على أخرى جديدة باستثمارات بالمليارات تضيف للاقتصاد الوطني وتشغل المزيد من العمالة، وفي الوقت نفسه الالتزام بتسليم 1911 وحدة سكنية جديدة؛ تأكيدًا على جديتها أمام عملائها، ولذا نجحت في تحقيق مستهدف مبيعاتهاكاملا خلال العام السابق لتتغلب على تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد.









ولتلبية الطلب الكبير على مشروعاتها، تطرح شركة هايد بارك أنظمة سداد مميزة تطرح لاول مره بهايد بارك على مشروعيها "هايد بارك القاهرة الجديدة" بدون مقدم وأقساط متساوية على 8 سنوات ، ومشروع تاوني_Tawnyأيضا، طرحت شركة هايد بارك نظام سداد 10% مقدم وتقسيط الباقي على 10 سنوات، وتستهدف الشركة تسليم 2000 وحدة بمشروعها بالقاهرة الجديدة.









منذ انطلاقه يحتفظ مشروع هايد بارك بمكانة خاصة بين مشروعات التطوير العقاري بمنطقة القاهرة الجديدة، نظرًا لتميز موقعه على القرب من العاصمة الإدارية الجديدة وعلى بعد دقائق من خدمات حيوية مثل مطار القاهرة والجامعة الأمريكية علاوة على أنه بوابه العاصمة الادارية الجديدة، كما يربط بين شارع التسعين بالطريق الدائري الأوسطي، وانفراده بأفضل تصميمات أشرف عليها كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، بالإضافة إلى تنوع مساحات الوحدات السكنية، وتوافر الخدمات المختلفة من أكبر حديقة مركزيةعلى مستوى القاهرة داخل المشروع.









ويقع مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية حوالي 40 مليار جنيه مصري،ويقام على 8 مراحل مختلفة، بإجمالي عدد وحدات حوالي20 ألف وحدة بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع في عام 2030، وتتميز وحدات المشروع بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتي تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن.









يتمتع مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بتقديم خدمات مختلفة للعملاء مثل خدمات الصيانة، تنسيق الحدائق، النظافة، وخدمات أخرى للأماكن المشتركة وخدمات خاصة للملاك والأمن على مدار 24 ساعة، وخزان مياه سعة 10 آلاف متر مكعب يعمل بكامل طاقته عند انقطاع المياه لتوفير أعلى سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى تطبيق Hyde Park App، وهذا يعد أفضل وسيلة يتم من خلالها متابعة وقياس رضاء العملاء منذ عام 2019.









ولذا يترقب المستهلكون والمهتمون بالاستثمار العقاري طرح مراحل جديدة بمشروعات هايد بارك لسرعة الحجز؛ لثقتهم في قدرة الشركة على التسليم في المواعيد المحددة وبأفضل تصميم وأعلى جودة مع توافر كافة الخدمات مما يجعله مناسبًا للباحثين عن السكن بمشروع مميز أو الراغبين في الاستثمار العقاري لتحقيق أعلى عائد، ولذا حاز المشروع على ثقة حوالي من 500أسرة، تقيمه به في الوقت الحالي.









كما يتضمن مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة Business District الذي يتضمن وحدات إدارية، والذي أطلقته الشركة بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه وتبلغ إجمالي مساحته 117 ألف متر مربع، بمساحات تبدأ من 50 متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مختلفة تلبى كافة القطاعات التي تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة.









كما تعتزم شركة هايد بارك افتتاح المرحلة الأولى من منطقة هايد أوت Hyde Out ، في خلال العام الحالي وهي منطقة ترفيهية على مساحة 46 ألف متر مربع بمشروع هايدبارك في القاهرة الجديدة، وتضم المرحلة الأولى من منطقة هايد أوتأرقى المطاعم ذات العلامات التجارية الكبيرة مثل M By Chef Khaldy-وهو المطعم المملوك للشيف محمد الخالدي الحاصل على جائزة أفضل شيف لاجئ في العالم، GREEK CLUB-وهو واحد من أقدم المطاعم في مصر ويشتهر بجودة وفخامة الأطباق التي يقدمها، Santa Lucia-وهو كذلك أحد أقدم المطاعم في مصر وضمن أحد معالم مدينة الإسكندرية، ومطاعم أخرى مشهور بجودتها مثل Smokery، Bellucci By Maitai.









بجانب المطاعم تضم منطقة هايد أوت، نون باي فجنون، وهي أول منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال بمشروع عقاري ليستمتعوا فيها بالرسم واللعب والجري وممارسة النشاطات المختلفة، وكما تضم المنطقة East Wind للحيوانات الأليفة، وهو مكان مخصص للتدريب واللعب مع الحيوانات الأليفة.









أما فى غرب القاهرة، بدأت شركة هايد بارك، مشروع تاوني_Tawnyفي موقع متميز بقلب المنطقة السكنية في مدينة 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية سواء محور 26 يوليو، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، طريق الواحات، أمام نادى الجزيرة الرياضي، كما يقع المشروع على بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، ويحيط به العديد من المدارس الدولية مثل "ليسيه، والألسن، ومدرسة الشويفات الدولية، والمدرسة الأمريكية الدولية، والمدرسة البريطانية الدولية".









ويضم مشروع "Tawny"- الذي يقع على مساحة 31 فدانًا- أكثر من 200 فيلا مختلفة المساحات، تتميز بتنوع التصميمات من فيلات منفصلة بمساحات 288 مترًا، ومتصلة بمساحات تتراوح بين 240 و280 مترًا، وتاون وتوين هاوس والفيلات الرباعية Quad Villas كمنتج جديد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، والتي تشرف عليها شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن، ويتم تخصيص 20% فقط من إجمالي مساحة المشروع للوحدات السكنية ليدل علي أهتمام الشركة بالمساحات الخضراء.كما تم فى افتتاح مقر المبيعات الخاص بتاوني _Tawny بالموقع.









وفي النصف الثاني من 2020 نجحت شركةهايد بارك للتطوير العقاري في اطلاق شركة جديدة تحت اسم "فاوندرزFounders" " تعمل في مجال الاستشارات العقارية متخصصة في المبيعات والتسويق العقاري، برأس مال حوالي 500 مليون جنيه مصري.









وتعتبر جاردينا سيتي اولى مشاريع تسويق بافوندرز بالتحالف مع شركة الاهلي صبور، حيث سجلت فاوندرز نجاح باهر بتحقيق 5 مليار جنيه مصري مبيعات بالربع الاول من عام 2021 من اجمالى مستهدف مبيعات للمشروع 26 مليار جنيه مصري.