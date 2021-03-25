بسبب فيروس كورونا.. الموت يُفجع الفنانة ديانا كرزون

أعلنت الفنانة ديانا كرزون عن وفاة عمتها متأثرة بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتبت ديانا كرزون:"انتقلت إلى رحمة الله عمتي أم عصام إثر إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمك".



وكانت الفنانة ديانا كرزون قد أعلنت يوم ٧ مارس الجاري عن وفاة جدتها ليلى فارس تمر آغا، وأعلنت عن استقبال العزاء بها من خلال الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.



وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية "هو مين"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.