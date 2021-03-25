8 مباريات هامة في مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث

1- العبور مع بنها



2- الغابة مع البلاستيك



3- مصر للتأمين مع ايروسبوت



4- اتحاد الشرطة مع الماظة





5- الشمس مع بهتيم



يواجه فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 34 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 23 نقطة، وكان فريق الشمس فاز في الدور الأول بهدف دون رد.



6- قليوب مع شباب طوخ



يلعب فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 13 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز العاشر بقيادة محمد خطاب برصيد 27 نقطة، وكان فريق طوخ حقق فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.



7- سراى القبه مع اسكو



على ملعب كهرباء شمال، يحل فريق اسكو صاحب المركز السادس بقيادة حمدي خاطر برصيد 37 نقطة ضيفاً على فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة شيكا برصيد5 نقاط، وشهدت الجولة الأولى فوز فريق اسكو بهدف نظيف.



8- الأميرية مع المرج



يواجه فريق الأميرية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة خالد سعد برصيد 22 نقطة فريق المرج صاحب المركز التاسع بقيادة على سليمان برصيد 28 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 46 نقطة

1- العبور 46 نقطة

3- الغابه 42 نقطة

4- البلاستيك 40 نقطة

5- مصر للتأمين 38 نقطة

6- اسكو 37 نقطة

7- الشمس 34 نقطة

8- اتحاد الشرطة 33 نقطة

9- المرج 28 نقطة

10- طوخ 27 نقطة

11- بهتيم 23 نقطة

12- الأميرية 22 نقطة

13- الماظه 21 نقطة

14- ايروسبوت 18 نقطة

15- قليوب 13 نقطة

16- سراى القبه 5 نقاط

تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر السبت 8 مباريات هامة ضمن منافسات الجولة الـ 23 للمجموعة السادسة - مجموعة القاهرة - بالقسم الثالث.ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :يواجه فريق العبور بقيادة جمعه مشهور نظيرة فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي ، في موقعة كروية مرتقبة، حيث يدخل الفريقان اللقاء برصيد 46 نقطة ويتصدر بنها القمة بفارق الأهداف .وكان فريق العبور حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.يشهد ملعب الغابة مباراة نارية تجمع فريق الغابة صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو الدالى برصيد 42 نقطة مع فريق البلاستيك الذي يحتل المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 40 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز الغابة بهدفين نظيفين.يستضيف فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 38 نقطة فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 18 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.يلتقي فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 33 نقطة مع فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 21 نقطة، وكان فريق اتحاد الشرطة حقق الفوز بهدفين نظيفين .