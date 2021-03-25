"رسائل الأبلكيشن تتحقق".. أحداث مُثيرة في ثالث ورابع حلقات "قارئة الفنجان"



واصل مسلسل "قارئة الفنجان" جذب المشاهد نتيجة حالة التشويق التي سيطرت عليه في أولى حلقاته، نظرا لتلاحم الأحداث التي صنعها مؤلفه إياد صالح، ليزداد المسلسل تشويقا في الحلقتين الثالثة والرابعة.



بداية الحلقة الثالثة وكان عنوانها "الخيانة" كانت مثيرة باستيقاظ يارا قاسم على حلم مرعب باحتضان والدها لها ثم يتحول والدها لشخص يشبه بالعفريت، ويسمع أحمد فهمي صوت مرعب بشقته ويتفاجىء بصعود رجال الأمن له، ويحاول محمود الليثي الخروج من أزمته مع "نزار" والتي هدده بالقتل بسببها.



وتقوم يارا قاسم بتكسير هاتفها ورميه، ويقوم أحمد فهمي بشراء هاتف جديد بعد علمه بأن الأمن يراقب هاتفه القديم، ويغضب "نزار" من فيديو شاهده لزوجته ورد الخال وهي تجلس مع أحمد فهمي ليواجهها بالفيديو لتطلب منه الانفصال لتذهب ويقع نزار في حمام السباحة نتيجة للصدمة التي تلقاها من طلب زوجته.



وتتلقى يارا قاسم رسالة جديدة من ابلكيشن "قارئة الفنجان" تقول: "الغضب يقتل.. لا تغضبي"، ويتفاجىء أحمد فهمي بوجود أبلكيشن قارئة الفنجان على هاتفه الجديد بالرغم من عدم تحميله، كما تلقت روان مهدي رسالة: "يولد يتيم" لتقوم بالاتصال بنزار وتسئل عنه ليخبرها أنها بخير ويقول لها: "أنا هعلن زواجنا للناس انا عرفت أنك حامل"، ويحاول محمود الليثي سرقة ملفات من منزل أحمد فهمي بناء على طلب باهر السمان، ويظهر لنزار شخص يشبه العفريت ويقوم بإغراقه في البانيو، لتدخل "روان" عليه الحمام لتجده غارقا في دمه، لتنتهي أحداث الحلقة بتفاجىء محمود الليثي بحرق أحمد فهمي الملفات التي يبحث عنها.



وانطلقت أحداث الحلقة الرابعة والتي تحمل اسم "الانتقام" بوفاة "نزار" ليتحقق ما ظهر لـ"روان" في الأبلكيشن، ووفاة والدة مريم كما أخبرها الأبلكيشن، وتخبر ورد الخال نجم العمل باسم مغنية بأنه سيظل في وظيفته بمدير عام المجموعة ولن يتغير شىء بعد وفاة زوجها نزار، ويخبر "الليثي" لأحمد فهمي بأنه سيستمع لكلام الأبلكيشن في كل شىء والذي أخبره في آخر رسالته "هي من تحبك بدونها ستموت" ليتمسك بحبيبته ويعود لها مجددا.



ويذهب أحمد فهمي للشخص الذي يحاول أذيته في الشركة وخلق له المشاكل وقام بتكتيفه ليسئله من قام له بفعل ذلك ليجيب أنه باهر السمان، ويحاول محمود الليثي فتح صفحة جديدة مع حبيبته رغدة وطلبت منه الزواج لكنه فضل تأجيل هذا الأمر مؤقتا، ويحاول أحمد فهمي الوصول لمصمم أبلكيشن قارئة الفنجان للتخلص منه، وفجأة يتم اختطاف محمود الليثي بسبب عدم سرقته الملف من أحمد فهمي ليخبرهم بأنه تم حرقه ويعدهم بحل الأزمة.



ويحاول "عمر" أحد أصدقاء أحمد فهمي حل لغز الأبلكيشن وعندما يصل لحل يحدث تغيير مفاجىء في الكمبيوتر الخاص به ويتم تحميل الأبلكيشن على جهازه وتصله رسالة منه: "لا تتدخل فيما يعنيك"، ويخبره بأنه سيقوم بإرسال عنوان الهاكر صاحب الأبلكيشن له ولكن تتطور الأحداث وتنتهي الحلقة بظهور عفريت له خلفه ولم تكشف النهاية عن ماذا يحدث بينهما.



"قارئة الفنجان" يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.



«قارئة الفنجان» مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال «ابلكيشن» لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق