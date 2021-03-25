مواجهات قوية للداخلية وبتروجت والترسانة والقناة في جولة هامة ومرتقبة بالقسم الثاني

تقام مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني في الثالثة من عصر الجمعة، ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة مواجهات قوية ومرتقبة .



ويلتقي في الأسبوع الـ 19 كلاً من :



1- الداخلية مع النجوم



يشهد ملعب نادي السكة الحديد مباراة نارية فريق الداخلية متصدر المجموعة بقيادة محمد يسرى برصيد 32 نقطة مع نظيرة فريق النجوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 21 نقطة، وكان فريق الداخلية حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



2- المريخ مع الترسانة



يستضيف فريق المريخ صاحب المركز السادس بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 25 نقطة فريق الترسانة وصيف المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد 30 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



3- منتخب السويس مع السكة الحديد



يحل فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث عشر بقيادة كمال أمين برصيد19 نقطة ضيفاً على فريق منتخب السويس صاحب المركز السابع بقيادة أيمن المزين برصيد 23 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز فريق منتخب السويس بهدفين نظيفين.



4- زد إف سي مع كوكاكولا



يشهد ملعب الكلية الحربية إقامة لقاء نادي زد صاحب المركز العاشر بقيادة إسماعيل يوسف برصيد 22 نقطة أمام نظيرة فريق كوكاكولا صاحب المركز الثالث بقيادة تامر مصطفى برصيد 30 نقطة، حقق فريق زد إف سي الفوز بهدف دون رد في الدور الأول .



5- جمهورية شبين مع بورتو



على استاد جامعة المنوفية، يلتقي فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر رضوان برصيد 22 نقطة، مع فريق بورتو صاحب المركز الرابع بقيادة أشرف توفيق برصيد 30 نقطة، وكان لقاء الدور الأول قد أسفر عن فوز بورتو بهدف .



6- الزرقا مع القناة



على ملعب أهلى فارسكور يصطدم فريق الزرقا متذيل المجموعة بقيادة أيمن الجمل برصيد 17 نقطة بفريق القناة صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صلاح برصيد 26 نقطة، وحقق فريق الزرقا الفوز بهدف دون رد في اللقاء الأول.



7- بتروجت مع طنطا



على استاد بتروسبورت، يلعب فريق بتروجت صاحب المركز الثامن بقيادة ربيع ياسين برصيد 22 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عمرو فتحي المدرب العام بعد استقالة حسن موسى المدبر الفنى للفريق برصيد 18 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



8- سرس الليان مع النصر



يلعب فريق سرس الليان صاحب المركز الخامس عشر بقيادة سامح اسماعيل برصيد 18 نقطة مع فريق النصر صاحب المركز الثاني عشر بقيادة سيد عيد برصيد 20 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز فريق سرس الليان بهدف نظيف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- الداخلية 32 نقطة

2- الترسانة 30 نقطة

3- كوكاكولا 30 نقطة

4- بورتو 30 نقطة

5- القناة 26 نقطة

6- المريخ 25 نقطة

7- منتخب السويس 22 نقطة

8- بتروجت 22 نقطة

9- جمهورية شبين 22 نقطة

10- زد إف سي 22 نقطة

11- النجوم 21 نقطة

12- النصر 20 نقطة

13- السكة الحديد 19 نقطة

14- طنطا 18 نقطة

15- سرس الليان 18 نقطة

16- الزرقا 17 نقطة