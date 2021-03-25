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إنتخاب علاء عز رئيسا لإتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية

الخميس 25/مارس/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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نتخبت الجمعية العمومية لاتحاد منظمات الاعمال الاورومتوسطية، الدكتور علاء عز رئيسا للاتحاد لمدة ثلاثة سنوات وذلك اثناء اجتماعها الذى عقد إفتراضيا بالعاصمة البلجيكية بروكسل امس لانتخاب مجلس الادارة الجديد الذى يتضمن تسعة من قيادات الاتحادات الاقليمية يمثلون دول الاتحاد الاوروبى والبحر الابيض والبحر الاسود.

واوضح د. علاء عز ان الاتحاد يجمع الاتحادات الاقليمية الاورومتوسطية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات التى تجمع 46 دولة بالاتحاد الاوروبى والبحر الابيض والبحر الاسود بنتاج محلى اجمالى يتجاوز 25 تريليون دولار وسوق يتضمن اكثر من 715 مليون مستهلك متضمنا مناطق تجارة حرة لمصر مع الاتحاد الاوروبى فى اطار الشراكة الاوروبية والدول العربية المتوسطية فى اطار اتفاقية التيسير العربية واتفاقية اغادير

واكد اهمية الاتحاد كاداه لجذب الاستثمارات لدول شمال افريقيا خاصة مع سعى الشركات الكبرى لاعادة توزيع مراكز انتاجها وسلاسل امدادها بعد جائحة كورونا، وهى فرصة متميزة لمصر فى الصناعة خاصة فى محور قناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة للتصنيع من اجل التصدير خاصة لافريقيا بعد اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، او فى الخدمات خاصة فى النقل متعدد الوسائط او السياحة او الخدمات المالية والصحية، بخلاف تنمية الصادرات لاكبر سوق موحد فى العالم بدون جمارك او حصص.

واشار الى اهمية تنمية العلاقات الاقتصادية مع هذا التكتل الذى يشكل اكثر من ثلث تبادل مصر التجارى سواء السلعى اوالخدمى بخلاف كونه شريك  مصر الاول فى التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والسياحة والتنمية سواء من خلال المنح او القروض الميسرة المقدمة للقطاع الخاص والتى تتجاوز 22 مليار يورو.

واكد ريادة مصر  لمنظمات العلاقات الاقتصادية الخارجية حيث يتولى المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية رئاسة اتحاد الغرف الافريقية ومنصب نائب اول لاتحاد الغرف الاسلامية وامين صندوق لاتحاد الغرف العربية، كما يراس احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية اتحاد غرف البحر الابيض، كما يتولى طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات منصب نائب اول اتحاد اتحادات الصناعات الاورومتوسطى، وذلك بخلاف رئاسة مصر للعديد من الاتحادات النوعية العربية.

واشار الى ان الاتحادات الاقليمية الاورومتوسطية تقوم بتنفيذ اكثر من 40 مشروع اقليمى يساهم فى تمويلها الاتحاد الاوروبى بمنح تتجاوز 190 مليون يورو تدعم التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والنقل واللوجيستيات والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من اجل التوظيف، والتنمية الاقليمية، وتنمية مشاركة العاملين بالخارج فى تنمية بلادهم، الى جانب دعم وتحديث منظمات الاعمال.

واشار الى أن الاتحاد سيركزعلى تنمية التبادل التجارى وجذب الاستثمارات، وتنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الامداد  والنقل واللوجيستيات وخلق تجمعات قطاعية محلية واقليمية، كما سيتم التركيز على التعاون الثلاثى بين شركات الاتحاد الاوروبى  والبحر الاسود مع نظرائهم من جنوب البحر الابيض لتنمية الصادرات المشتركة الى افريقيا ودول اتفاقيات التجارة الحرة التى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك.

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