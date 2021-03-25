إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للتطعيم ضد كورونا بالدقهلية



وأكد مختار أن الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الأمثلة في المواجهة والتصدي لفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة للسيد رئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة مشيرا الى الوعى لدى المواطنين فضلا عن المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية.



جاءت تصريحات المحافظ بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي أشار الى ان المراكز المذكورة يبدأ العمل فيها جميعا من الساعة التاسعة صباحا الي الخامسة مساء عدا مركز رعاية الامومة والطفولة بطلخا يتم العمل فيه من الساعة الواحدة ظهرا وحتي التاسعة مساء.



وأضاف "مكي" ان المراكز التي تم اختيارها لإعطاء اللقاح تم تجهيزها على اعلى مستوى وذلك بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سير عمليات التطعيم للمواطنين دون معوقات، كما أضاف انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمني والطبي، وتم توفير أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم.



وقال وكيل وزارة الصحة ان المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية متواصلة من محافظ الدقهلية وجميع أجهزة المحافظة، مضيفا ان هناك تدريب مستمر لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والأطباء وهيئات التمريض المعاونة وذلك للتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم وكذا التدريب على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الإجراءات.



وأشار إلى أن وزارة الصحة قد أطلقت الموقع الكتروني ليقوم المواطنين من خلاله بالتسجيل لبيانتهم على التسجيل مفتوح لجميع الأفراد المقيمين في مصر. وأشار إلى أن وزارة الصحة قد أطلقت الموقع الكتروني ليقوم المواطنين من خلاله بالتسجيل لبيانتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن لقاح فيروس كورونا وإعطائه للمواطنين بنطاق المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان



أعلن محافظ الدقهلية، عن بدء المرحلة الثانية لحملة إعطاء لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين بعدد 6 مراكز للتطعيم تم اختيارهم بنطاق المحافظة موضحا ان المراكز التي تم اختيارها تشمل المركز الحضري بمدينة المنزلة، مستشفى دكرنس العام بمدينة دكرنس، ومستشفى بلقاس المركزي بمدينة بلقاس، ومستشفى ميت غمر المركزي بمدينة ميت غمر، ومستشفى السنبلاوين العام بمدينة السنبلاوين، ومركز رعاية الامومة والطفولة بمدينة طلخا.وأضاف المحافظ أنه تم إتاحة التسجيل لجميع المواطنين على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على اللقاح.