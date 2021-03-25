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عشرات القتلى جراء هجمات مسلحة بالكونغو الديمقراطية

الخميس 25/مارس/2021 - 01:55 م
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، مقتل  17 شخصا على الأقل في هجمات شنها مسلحون يعتقد أنهم ينتمون إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة".

 

وتعرضت قرى سامبوكو وتشاني-تشاني وكابوكا، لهجوم شنه الأعداء في القوات الديمقراطية المتحالفة الذين "قتلوا بالسكاكين 12 شخصا وخطفوا عددا آخر غير معروف من السكان".

 

وشن الجيش في الكونغو الديمقراطية، هجومًا مضادًا أسفر عن تحرير عشرة رهائن"، مشيرا إلى "سقوط 15 قتيلا، أحدهم عسكري".

 

ويذكر أن أكثر من 1200 مدني، قتلوا في هجمات نسبت إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" منذ 2017 في منطقة بيني بحسب الخبراء من مرصد كيفو الأمني، وهذه الحصيلة تجعلها المجموعة المسلحة الأكثر دموية من بين 122 جماعة مسلحة لا تزال ناشطة في شرق الكونغو الديمقراطية.

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