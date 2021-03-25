30 مارس.. نظر دعوى العدل جروب ضد سارة التونسي



حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 30 مارس الجاري لنظر الدعوي المقامة من شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها بتعويض عشرة مليون جنية للاخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل( حرب أهلية ) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية.



وصرح المستشار هيثم عباس دفاع الشركة انة أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وادبية تتجاوز المطالبة المالية باى قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الاولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود وجارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة فى توصيل حقيقة الأمر للكافة وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.