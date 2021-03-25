تحذير جديد من المالية بشأن الاقرارات الضريبية
طالب
" رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين من الأشخاص
الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة
في 31 مارس الجاري ، مشدداً على أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية
لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين ، وأن مواعيد تقديم الإقرار
الضريبى هى مواعيد قانونية ، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد ، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون
الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن
تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى
ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر
عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف
جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون
جنيه .
وأكد
" عبد القادر " على قيام مصلحة
الضرائب بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين ، سواء من خلال مبادرة توفير
سيارات متنقلة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الدعم للممولين لمساعدتهم على تقديم
إقراراتهم الضريبية إلكترونيا ، هذا بالإضافة إلى تواجد فرق للدعم الفنى المجانى ،فى (227 ) مأمورية ، و29 فرع للحاسب الآلى ، و20 مكتب للإرشاد
الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات ، وكل ذلك من أجل التيسير على
الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ولتقديم الدعم الفني لهم ، وللرد على كافة
الإستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات الكترونيا
كما أوضح " رئيس المصلحة "أنه يتم نشر التوعية الضريبية من
خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص
بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك فيديوهات التوعية
على قناة المصلحة على اليوتيوب والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات
الضريبية إلكترونيًا ، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات
عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى:
«[email protected]»،
وتهيب
" مصلحة الضرائب المصرية "
بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية ،
وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم
الضريبىة إلكترونيًا ، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس
الجاري .