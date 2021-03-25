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عباس أبو الحسن يظهر بلوك غريب في مسلسل "عمر الناجي حرب طروادة"

الخميس 25/مارس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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شارك الفنان عباس أبو الحسن متابعيه صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "عمر الناجي- حرب طروادة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أظهر عباس أبو الحسن في الصورة ملامح الشخصية التي سيقوم بأدائها خلال مسلسل "عمر الناجي حرب طروادة"، حيث ظهر بلوك غريب، فقام بإرتداء جلبابًا، مع تربية شاربه، وتركيب "سنة" من المعدن، وعلق عليها قائلاً:"عاشور الناجي".

مسلسل" عمر الناجي حرب طروادة" بطولة أمير كرارة، نور، دارين حداد، كريم محمود عبدالعزيز، سامي مغاوري، ومجموعة مميزة من، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر أن يعرض علي منصة watch it الرقمية.

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