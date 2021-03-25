إخماد حريق اندلع في محول كهرباء بالعياط

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع في محول كهرباء الدناوية، بمركز العياط، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من محول كهرباء بمركز العياط جنوب المحافظة.



ودفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





