نائب بـ"الشيوخ": نهر النيل مصدر للتعاون والحياة ولم يكن مصدرًا للحروب

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصري في قضية سد النهضة شديد الوضوح، بجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، موضحًا رفض مصر التام تجاه أي تصرفات أحادية من إثيوبيا لفرض وجهة نظرها في قضية السد.



وأشار "عثمان" في بيان له، اليوم الخميس، إلى التصريحات التي صدرت عن الرئيس السيسي في أعقاب لقائه مع نظيره البورندي، بأن قضية سد النهضة، قضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، ومن الضروري السعى للتوصل فى أقرب وقت ممكن، إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدًا عن أى منهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع، مضيفًا أنه لا يمكن تجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، وحق دولتي المصب مصر والسودان في النيل.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قضية سد النهضة استمرت 10 سنوات وللأسف وفق تصريحات كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فإن هناك مماطلة اثيوبية واضحة أمام العالم أجمع، مشددًا على أن نهر النيل، وطوال عمره الخالد مصدرًا للتعاون وإرساء سبل العيش والاستقرار ولم يكن أبدًا مصدرا للحروب والعداء، وعلى أديس أبابا أن تعي ذلك جيدًا وتعرف أن موقفها المتعنت ذلك ليس في صالحها.





وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بقصر الاتحادية، الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس ندايشيمي في أول زيارة رسمية له إلى مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في شتي المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.



وأكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلًا عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر البوروندية.

