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هاني شاكر يقدم دعاء ديني جديد في رمضان.. تعرف علي التفاصيل!(صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، لطرح دعاء ديني جديد تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل عنوان (يا رب يا رحمن) من كلمات الشاعر "محمد الجبالي" وألحان "حنين علي".

وقد أعرب الفنان "هاني شاكر" عن سعادته بالتعاون مع الملحنة "حنين علي" واصفا إياها بالاكتشاف الجميل، مشيرا إلى أن الدعاء قد يكون بداية تعاون مشترك بينهما في أعمال قادمة.


ومن جانبها قالت "حنين" أنها شعرت بأن صوت "هاني شاكر" هو الأنسب لأداء الدعاء منذ بدأت في تلحين الكلمات، وقد كانت سعادتها كبيرة بإعجابه باللحن، فهو امتداد لجيل العظماء، ومنذ بدايته الفنية يهتم بالعمل الفني ليعيش أطول فترة ممكنة، فلا ترتبط أعماله بعصر معين لذلك يعتبر جمهوره من جميع الأعمار، ولايقتصر على فئة عمرية معينة، فهو مطرب صاحب تاريخ طويل من الأعمال المتميزة المحفورة في وجدان أجيال عديدة.


يذكر أن الملحنة "حنين علي" قد تعاونت رمضان الماضي مع الفنان "علي الحجار" حيث لحنت له دعاء (طرقت بابك) الذي تم إذاعته في معظم القنوات، والإذاعات العربية والمصرية محققا نجاحا كبيرا، كما لحنت الأغنية الوطنية (بكرة جاي ليا) للفنانة "فاطمة عيد" بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، والتي تخطت النصف مليون مشاهدة فور طرحها على اليوتيوب.

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