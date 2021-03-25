الإسكان: فتح باب التظلمات لحاجزي المرحلة الأولى بمبادرة "سكن لكل المصريين" الأحد المقبل (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن حجم الإقبال على المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" فاق كل التوقعات.



وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن عدد من سجلوا بياناتهم على الموقع الخاص بالحجز بالمبادرة وصل إلى 304 ألف شخص، منوها بأن صندوق الإسكان الاجتماعي قرر فتح باب التظلمات لحاجزي المرحلة الأولى من المبادرة الأحد المقبل ولمدة 3 أسابيع.



وأوضح أنه على الحاجزين بالمبادرة أن يستفوا البيانات المطلوبة خلال هذه المدة، منوها بأنه تم فرز نحو 90% من اوراق المتقدمين حتى الآن.

