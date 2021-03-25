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ننشر فعاليات جلسة حلف اليمين القانونية لـ8 نقابات فرعية للمحامين

الخميس 25/مارس/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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عقدت نقابة المحامين، اليوم الخميس، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور أبوبكر ضوه الأمين العام المساعد، ومحمد راضي مسعود، فاطمة الزهراء غنيم، عضوي مجلس النقابة العامة للمحامين.

وعقدت الجلسة بقاعة اتحاد عمال مصر للنقابات التالية: «جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ مرسى مطروح ـ كفر الشيخ».

واستهل الأمين العام لنقابة المحامين كلمته للأعضاء الجدد قائلًا:« إن هذا اليوم بمثابة يوم تاريخي في حياتكم، سوف ينتقل بعده كلًا منكم من مرحلة جامعية أكاديمية إلى مرحلة الممارسة العملية لمهنة المحاماة، بعد أداء قسم اليمين القانونية».

وأضاف «الجمال»، أن حلف اليمين شرط أساسي من شروط صحة القيد بنقابة المحامين، كما هو منصوص عليه بقانون المحاماة، وأن القسم له معانٍ جليلة يجب أن يعيها كل محام، مشيرًا إلى أنه بعد أداء القسم يستحق كل منكم أن يطلق عليه لقب أستاذ وأستاذة، وكنتم في السابق في المرحلة الجامعية، وتعلمتم من خلالها القانون بطريقة أكاديمية، واليوم سوف تطبقون القانون الذي تعلمتم إياه بطريقة عملية.

وأضاف الأمين العام، أن التحاق المحامي بالنقابة العامة للمحامين، يمكنه من ممارسة المحاماة بالطريقة العملية، منوهًا إلى أنه ليس كل من حلف اليمين سوف يكمل في ممارسة المهنة، متمنيًا أن يكمل الجميع في ممارسة المحاماة، ولا يكتفي بمجرد الحصول على الكارنيه فقط.

واكد «الجمال»، أن الأخلاق أساس نجاح كل محامي في مهنته، فيجب عليكم التحلي بالأخلاق، فمهنة المحاماة أساسها الأخلاق وحسن السمعة، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قائلًا (وإنك على خلق عظيم)، فهذا هو خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه.

وشدد أن المحاماة شرف وأمانة، وأن المحامين هم عماد البلد؛ لأن كل مؤسسات الدولة بها إدارة للشئون القانونية، فالمحامي هو أساس المجتمع، فعلى كل محام أن يفتخر ويعتز بنفسه، موضحًا أن إجراءات الجلسة داخل قاعة المحكمة تبدأ من عند المحامي وتنتهي به، فهذا يدل على أهمية وجود المحامي داخل قاعة المحكمة.

ومن جانبه قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يجب على المحامي أن يحترم زميله المحامي، فزميلك المحامي هو خصمك في القضية داخل قاعة المحكمة فقط، وخارجها أنتم زملاء، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ المحاماة.

وأعرب عن سعادته بتواجده وسط المحامين الجدد المنضمين لجداول نقابة المحامين قائلًا: «أنتم مقبلون على حياة جديدة أساسها الاحترام والأخلاق فأهلا بكم في جداول نقابة المحامين».
ننشر فعاليات جلسة حلف اليمين القانونية لـ8 نقابات فرعية للمحامين
ننشر فعاليات جلسة حلف اليمين القانونية لـ8 نقابات فرعية للمحامين
ننشر فعاليات جلسة حلف اليمين القانونية لـ8 نقابات فرعية للمحامين
ننشر فعاليات جلسة حلف اليمين القانونية لـ8 نقابات فرعية للمحامين

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