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فيلم "وقفة رجالة" يُحقق 95 ألف جنيهًا عن إيرادات أمس الأربعاء

الخميس 25/مارس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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حدثت حالة من الانتعاش الفني في دور العرض السينمائية أمس، فقد تخطت إيرادات فيلم "وقفة رجالة" إيرادات 95 ألف جنيه، وذلك في ظل منافسته 5 أفلام حاليًا، والفيلم بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقى، محمد سلام، وأمينة خليل.

وحصل فيلم "قبل الأربعين" على إيرادات بلغت قيمتها 10 الالاف جنيهًا، وهو من إخراج معتز حسام، وبطولة جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد على رزق، وايهاب فهمي، داليا مصطفي، أحمد حلاوة، احمد جمال سعيد، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق.

بينما حقق فيلم "الخطة العايمة" 10 آلاف جنيهًا، والفيلم من إخراج معتز التوني، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية الإجتماعية.

فيما بلغت إيرادات فيلم "ريما" وحقق حوالي ألفين جنيهًا، وهو من بطولة مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام، والفيلم يدور في جو من الرعب والتشويق .

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