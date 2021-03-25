



تعرف على موعد ليلة النصف من شعبان والاعمال مستحبة فيها.. فضل صيام 15 شعبان والدعاء المستجاب في تلك الليلة





موعد ليلة النصف من شعبان، بدأ المسلمين في شتى أنحاء الأرض يبحثون عن متى ليلة النصف من شعبان التي تعد من الليالي المباركة التي يستجيب فيها الله عز وجل سائر الدعوات من عباده، كما يبحثون أيضا عن فضل صيام ليلة النصف من شعبان والدعاء المستجاب في تلك الليلة المباركة التي يحرص المسلمين على احيائها بالأعمال الصالحة.





موعد ليلة النصف من شعبان

وقد أعلنت دار الإفتاء عن موعد ليلة النصف من شعبان، حيث أوضحت أنها ستبدأ من مغرب يوم السبت القادم الموافق 27 من مارس الجاري وتنتهي في فجر الاحد الموافق 28 من الشهر نفسه، وهناك الكثير من الاعمال الصالحة التي يحرص المسلمين على القيام بها في تلك الليلة ولعل من أبرزها الصيام الذي يعد أحد أركان الإسلام الخمس، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ”.





فضل صيام ليلة النصف من شعبان

أما عن فضل صيام ليلة النصف من شعبان حيث نزل فيها قول الله تعالى:”إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا”، كما أن في تلك الليلة ترفع الأعمال فيها إلى المولى عز وجل، ويجوز صيام ليلة 15 شعبان نظرا لأن الرسول الكريم كان يكثر الصيام من شعبان، وبما أنها تصادف يوم في الأيام القمرية الثالث والرابع والخامس، فإنه يجوز صيامها.





أما عن ادعية ليلة النصف من شعبان فهي:





- (اللهم إنك حليم ذو أناة و لا طاقة لنا بعذابك فاعف عنا بحلمك يا الله).





- (اللهم هب لي قلباً تقياً نقياً من الشرك برياً لا كافراً ولا شقياً).





- (اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ، عدد معلوماتك ومداد كلماتك ، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون).





- (اللهم أحيينا حياة السعداء وأمتنا ممات الشهداء ، واحشرنا في زمرة الأنبياء والأصفياء إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين).



