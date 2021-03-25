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وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة أسيوط اليوم معرض الأسر المنتجة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط وأعضاء مجلس النواب.

وتفقدت وزيرة التضامن الإجتماعي أروقة المعرض، الذي يضم منتجات عدد من الجمعيات بمحافظة أسيوط، كما استمعت لشرح واف من العارضين لمنتجاتهم،و الذين أبدوا سعادة كبيرة بتواجد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط وحرصهما علي تفقد المعرض ومتابعة منتجاتهم.

كما تفقدت نيفين القباج، معرض كلية التربية النوعية للفنون التشكيلية بجامعة أسيوط، والذي تضمن لوحات خشبية وزخرفية متميزة.

ومن المقرر أن تفتتح نيفين القباج معرض ديارنا أسيوط للأثاث، وذلك بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط والذي يقام في محافظة أسيوط لمدة ١٥ يومًا، حيث يعرض المعرض منتجات ٤٠ عارضًا من ٧ جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط،وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام علي مساحة ٢٣٠٠ متر علي ملاعب نادي الواي بأسيوط.

وتلتقي وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال الزيارة مع ممثلي ١٢٠ جمعية أهلية قاعدية يمثلون محافظات " المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا"، بالإضافة إلي ممثلي ١٥ جمعية مركزية، حيث يتم إستعراض إنجازات الجمعيات خلال المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ويتم عرض الرؤية الاستراتيجية للوزارة ضمن المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، وتوضيح دور كل طرف مشارك في المشروع القومي.
وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط (صور)

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