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خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم مايسترو الترجي التونسي
الخميس 25/مارس/2021 - 02:28 م
الفجر الرياضي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة
التفاوض مع المحترف الليبي حمدو الهوني جناح أيسر فريق الترجي التونسي، لبحث إمكانية
ضمه إلي القلعة الحمراء.
وصرح المصدر لـ "الفجر الرياضي":
لا يوجد أي مفاوضات مع الليبي حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، للتعاقد معه في الصيف
المقبل.
وأوضح: لقد قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض
الهوني على إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول علي خدماته، وسوف نقوم بعرضه علي المدرب
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وأشار: حيث ان وكيل اللاعبين أكد لنا أن
الهوني سيوافق علي الرحيل واللعب للأهلي، في حال تقدمت إدارة الشياطين الحمر بعرض للحصول
علي خدماته لناديه الترجي.
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