خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم مايسترو الترجي التونسي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة التفاوض مع المحترف الليبي حمدو الهوني جناح أيسر فريق الترجي التونسي، لبحث إمكانية ضمه إلي القلعة الحمراء.

وصرح المصدر لـ "الفجر الرياضي": لا يوجد أي مفاوضات مع الليبي حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضح: لقد قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الهوني على إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول علي خدماته، وسوف نقوم بعرضه علي المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأشار: حيث ان وكيل اللاعبين أكد لنا أن الهوني سيوافق علي الرحيل واللعب للأهلي، في حال تقدمت إدارة الشياطين الحمر بعرض للحصول علي خدماته لناديه الترجي.