



لينك نتيجة اولي ثانوي 2021 بالكود عبر موقع بوابة الثانوية العامة نتيجة الصف الأول الثانوي ٢٠٢١ بالاسم





نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بالأسم والكود السري، بعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي ظهر اليوم الأثنين بدأت عمليات البحث تتزايد من قبل طلاب أولي ثانوي علي الرابط الرسمي الذي يمكنهم في الحصول علي النتيجة الخاصة بهم، وذلك بعدما أشار مصدر مسؤول من قبل الوزارة علي ظهورها في تمام الساعة الثامنة مساء من اليوم وذلك عبر المواقع الألكترونية الرسمية المخصصة في عرض النتائج لابنائنا الطلاب مثل موقع بوابة الثانوية العامة وموقع نتيجتك بالأسم وموقع وزارة التربية والتعليم وغيرها يأتي ذلك وهم في حالة كبيرة من القلق والتوتر الشديد، حيث يرغب كل منهما في معرفة مجموع الدرجات التي حصل عليها، في ذلك الفصل الدراسي الذي مر بالعديد من الصعوبات.





نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بالكود

يأتي ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الأنتهاء من عملية التصحيح أمس، وقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن النتائج ستكون بدون درجات ولا يوجد بها نجاح أو رسوب، ولكن تعمل علي قياس مستوي الطالب ومدي استيعابة للمعلومات الدراسية، كما أوضح ايضا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستتم بنفس الطريقة، ويتم معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي بطريقتين الأولى رسائل ستظهر للطلاب على أجهزة التابلت الخاصة بهم.





نتيجة اولي ثانوي 2021 بالكود

يمكن لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة الخاصة بهم عن طريق أتباع مجموعة من الخطوات، وهي:-





- الدخول علي الموقع الرسمي للنتيجة ( اضغط هنا ).

- كتابة أسمك ثلاثي.

- كتابة الكود الخاص بك.

- أختيار السنة الدراسية.

- الضغط علي كلمة عرض النتيجة.



