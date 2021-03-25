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جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن استراتيجيات التوعية بالهوية لتعزيز السمعة الأكاديمية للمؤسسات
الخميس 25/مارس/2021 - 02:25 م
محمد ضوه
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نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة وبمشاركة جامعة دمياط ورشة عمل افتراضية من خلال برنامج مايكروسوفت عن " استراتيجيات التوعية بالهوية لتعزيز السمعة الأكاديمية للمؤسسات".
وقام بتقديم الورشة جون ماكجفرن مستشار التعليم العالي بالمجلس الثقافي البريطاني، وشارك فيها الدكتورة سحر خميس رئيس قسم التعليم بالمجلس الثقافي.
وقال الدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية ان ورشة العمل ناقشت كيفية الارتقاء بمستوى الجامعة وأهمية الوقوف على الوضع الراهن لتحديد التحديات والعقبات التي تواجه المؤسسة في تحسين سمعتها الأكاديمية.
من ناحية أخرى عرض مستشار التعليم العالي بالمجلس الثقافي البريطاني خلال ورشة العمل الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها، وناقش أهمية الخطة التنفيذية لاستراتيجية الجامعة ومدى تحقيقها للأهداف المستقبلية التي وضعتها المؤسسة.
شارك فى ورشة العمل كل من أنسام الشامي، ونهال فرغلي مسئولي مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.
وقام بتقديم الورشة جون ماكجفرن مستشار التعليم العالي بالمجلس الثقافي البريطاني، وشارك فيها الدكتورة سحر خميس رئيس قسم التعليم بالمجلس الثقافي.
وقال الدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية ان ورشة العمل ناقشت كيفية الارتقاء بمستوى الجامعة وأهمية الوقوف على الوضع الراهن لتحديد التحديات والعقبات التي تواجه المؤسسة في تحسين سمعتها الأكاديمية.
من ناحية أخرى عرض مستشار التعليم العالي بالمجلس الثقافي البريطاني خلال ورشة العمل الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها، وناقش أهمية الخطة التنفيذية لاستراتيجية الجامعة ومدى تحقيقها للأهداف المستقبلية التي وضعتها المؤسسة.
شارك فى ورشة العمل كل من أنسام الشامي، ونهال فرغلي مسئولي مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.
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