حبس متهمين لاتجارهم بمخدر الحشيش في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، حبس متهمين لحيازتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة التحريات.



وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.