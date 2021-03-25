غرفة عمليات ومعارض مخفضة.. أبرز استعدادات كفر الشيخ لاستقبال شهر رمضان



ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، استعدادات شهر رمضان المبارك وتوفير السلع التموينية والأساسية الاستهلاكية بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر المبارك، والاستعدادات لإفتتاح معارض أهلا رمضان في المركز والمدن.



ووجه محافظ كفر الشيخ، بإنشاء غرفة عمليات بالمحافظة وغرف عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء، والاستعانة بمراكز الشرطة وشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور وعرض السلع واخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، بالإضافة إلى تكثيف الدور الرقابي خاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة للشوارع والميادين،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الخاصة بمواعيد فتح وغلق المنشآت التجارية،ومنع التجمعات لحماية المواطنين من أي تداعيات محتمله، ورفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل والتواصل مع المواطنين ومتابعة الخدمات.



كما أكد على تكثيف الدور الرقابي لمراقبة أعمال المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك ومحلات الجزارة ومستودعات الغاز ومحطات بيع الوقود، وانشاء غرفة عمليات بمديرية التموين والإدارات التابعة لها بجميع المراكز، والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتوفير الكميات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز، وتعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان المبارك والعمل على وفرة الخبز صورة جيده من حيث الوزن والمواصفات.