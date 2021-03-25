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29 أبريل.. دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

الخميس 25/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الخميس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين تأجيل الدعوي رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 29 ابريل المقبل.

وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب) بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.

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