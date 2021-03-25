محافظ الإسكندرية يكرم التنفيذيين لجهودهم في التعامل مع موسم الأمطار (صور)

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جميع الجهات المشاركة فى العمل خلال موسم النوات من شركة صرف صحى وشركة مياه الشرب ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، لجهودهم التى قاموا بها خلال موسم الشتاء والنوات هذا العام.



وخلال التكريم، ثمن المحافظ، المجهود الكبير الذى قام به رجال شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب وجميع الجهات التنفيذية، وحرصهم على التواجد الميدانى ليل نهار خلال نوات الأمطار الشديدة التى ضربت المحافظة، مؤكدا أنه بفضل مجهوداتهم لم تتأثر حركة المرور فى شوارع الإسكندرية خلال أى نوة من النوات التى ضربت المحافظ هذا العام، واقترح المحافظ تخصيص يوم محدد كل عام للاحتفال برجال الصرف الصحى ومياه الشرب على مجهوداتهم الكبيرة التى يبذلوها خلال النوات التى تشهدها المحافظة؛ قائلا: "تحية شكر وإعزاز وتقدير لكل عامل موجود أمام المطبق والشنيشة فى الشارع خلال نوات الأمطار والطقس السيئ".



وأكد الشريف، أن الدولة بجميع أجهزتها لا توفر جهد لحل المشكلات التى تم رصدها فى شبكات الصرف الصحى خلال موسم النوات، مشيرا إلى أنه يتم حالا تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وتدعيم شبكات الصرف الصحى فى المناطق الأكثر تضررا خلال نوات الأمطار، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى بالإسكندرية هى مليون و900 ألف متر مكعب لكن كميات الأمطار التى شهدتها المحافظة بلغت 10 ملايين متر مكعب.