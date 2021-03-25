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بولندا تسجل أكثر من 34 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 02:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في بولند، اليوم الخميس، أكثر من 34 ألف حالة جديدة، بزيادة بنحو 4000 حالة عن الرقم القياسي المسجل يوم أمس الأربعاء، كما سجلت البلاد أيضا 520 حالة وفاة جديدة.

 

ولليوم الثاني على التوالي، سجلت بولندا رقمًا قياسيًا لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، فيما يستعد رئيس الوزراء لإعلان تفاصيل عن قيود أكثر صرامة لفترة عيد الفصح.

 

وبحسب المسؤولون في بولندا، أن هذه "الموجة الثالثة" من الوباء مدفوعة بنوع الفيروس شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، والذي يسبب الآن معظم حالات الإصابة الجديدة.

 

ويذكر أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، سيعلن تفاصيل القيود الجديدة اليوم الخميس، والتي من المقرر أن تكون سارية في الأسبوع الذي يسبق عيد الفصح والأسبوع الذي يليه.

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