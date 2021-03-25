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عاجل.. المؤشر الرئيس للبورصة ينهي خسائره منذ بداية العام

الخميس 25/مارس/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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نجح المؤشر الرئيسي للبورصة في تعاملات جلسة اليوم الخميس في تحويل خسائره التى حققها منذ بداية العام، إلى مكاسب وسط تفاؤل بدعم الحكومة لسوق المال من خلال العديد من المبادرات، وتشجيع شركات جديدة للقيد به.

المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 0.14% منذ بداية العام

وتحول المؤشر الرئيسي  "EGX30” في جلسة اليوم إلى تحقيق ارتفاعات  بنسبة 0.14%  منذ بداية تداولات العام وحتي   تعاملات جلسة اليوم مع إتجاه المستثمرون إلى شراء الاسهم القيادية التى وصلت أسعارها إلى مستويات  تشجع على الشراء بعد تراجعات خلال  13 جلسة ،  وعلى عكس المؤشر الرئيسي  تكبد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" EGX70"  خسائر 14% منذ بداية العام بعد ارتفاعات قوية العام الماضي،  وتراجع المؤشر " EGX100"   بنسبة 10% منذ بداية العام وحتي تداولات اليوم. 

هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي يؤسسان صندوق لدعم السيولة بالبورصة :

أعلنت الهيئة العامة  للرقابة المالية الاتفاق مع البنك المركزي على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة  بالبورصة  ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين، يأتي ذلك في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً مُنه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة، وذلك بعد عقد لقاء بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

 

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البنك المركزي المصري يَعمل دائماً على دَعم الأسواق واستدامتها وأن هناك اهتماماً متزايداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية

 

ويأتي هذا التوجه من إيمان البنك المركزي المصري بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق، وأشاد رئيس الهيئة بالمبادرات المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لدعم الأسواق وكذلك بالتنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين.

مليار جنيه قيمة صندوق دعم السيولة بالبورصة:

ومن جانبه  قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري،  إن قيمة الصندوق ستصل إلى مليار جنيه .

وأضاف " أبو النجا" أن السيولة المخصصة للصندوق سيتم تمويلها من  مبادرة البنك المركزي التى أعلن عنها العام الماضي بقيمة 20 مليار جنيه لدعم سوق المال المصري.

وأضاف قائلاً، إن الهدف من الصندوق هو حماية استقرار البورصة المصرية، وتعميق وتطوير سوق المال في مصر، وإن القيمة المرصودة للصندوق مبدئية، سيتم مراجعتها بصورة دورية لزيادتها عند الحاجة.

 

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