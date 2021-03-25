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اللواء عاطف وجدي سكرتيرا عاما مساعدا للبحر الأحمر

الخميس 25/مارس/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لـ7 قيادات محلية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الحركة ضمت تعيين اللواء عاطف محمد وجدي من رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة مستمرة في الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة في الملفات المهمة.

جدير بالذكر أن اللواء عاطف وجدى كان يشغل منصب رئيس مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، ثم رئيسًا لمدينة رأس غارب، ثم جاء رئيسًا لمدينة الغردقة.

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