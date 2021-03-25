الدنمارك تسمح بحضور الجماهير في اليورو

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الخميس، أنها ستسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في كوبنهاغن في قرار رحب به الاتحاد الوطني للعبة.









وأبلغ وزير الثقافة يوي موغنسن، محطة دي.آر التلفزيونية اليوم الخميس، أن إستاد باركن سيفتح 30% من سعته، التي تشمل 38 ألف مشجع، مشيراً إلى إمكانية استقبال المزيد من الجماهير إذا سمحت ظروف كوفيد-19 في البلاد.









وقال ياكوب ينسن المدير الإداري للاتحاد الدنماركي للعبة: "نحن سعداء جداً بإعلان الحكومة في الوقت المناسب وهذه إشارة إيجابية للجماهير".









وأضاف: "إنها خطوة مهمة جداً في احتفالية كرة القدم ونأمل أن تكون الأجواء مناسبة لاستقبال المزيد من الجماهير في الإستاد إذا سمحت ظروف كورونا".