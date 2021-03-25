«التعاون الدولي» ترأس الجانب المصري في الاجتماع التنسيقي الوزاري بين مصر والأردن والعراق

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومنسق التعاون الثلاثي، المجموعة الوزارية المصرية، في الاجتماع التنسيقي الوزاري، الذي عُقد أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، وذلك لاستكمال المباحثات المتعلقة بتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاث، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ممثل عن وازرة الزراعة.

كما شارك من الجانب الأردني، المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين ومنسق التعاون الثلاثي عن الجانب الأردني، ووزراء الاشغال العامة والإسكان، والنقل، والزراعة والطاقة والثروة المعدنية، والسفير الأردني بالقاهرة، ومن الجانب العراقي، الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط ومنسق التعاون الثلاثي، ووزراء الإعمار والإسكان والبلديات، والنقل، والزراعة، والصناعة والمعادن.

ويأتي الاجتماع تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه خلال قمة قادة الدول الثلاث التي عُقدت أغسطس الماضي، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والسيد الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وكذلك الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر الماضي برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المسئولين من الجانبين الأردني والعراقي .

وخلال الاجتماع بحث السادة الوزراء من البلدان الثلاث نتائج الاجتماعات التي تمت خلال الفترة الماضية ومشروعات التعاون المشتركة المقترح تنفيذها والتطورات التي تم اتخاذها في مجالات التعاون المقترحة وهي 5 مجالات) نقل البضائع والأفراد، والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والطاقة والربط الكهربائي والغاز والبتروكيماويات، والصحة وتسجيل الأدوية، والتشييد والبناء) وذلك سعيًا للوصول للاتفاقات النهائية بشأن مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة، تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية بين قادة الدول الثلاث وتكليفاتها، بوضع مقترحات التكامل الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتنموي موضع التنفيذ.

وبحث الاجتماع، مساعي الدول الثلاث لتفعيل التعاون والتكامل الاستراتيجي في القطاع الصناعي من خلال تعظيم العلاقات المشتركة في العديد من الصناعات منها الدوائية والبيطرية والجلود والصناعات الكيماوية، فضلاً عن إعادة تأهيل المصانع العراقية، وناقش الوزراء المعنيين ما تم تنفيذه من خطوات في هذا الإطار حتى الآن سعيًا إلى تذليل العقبات ومناقشة كافة التفاصيل النهائية، في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين الحكومات الأمر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى بحث تنظيم المعارض الدائمة للمنتجات المصرية والأردنية في بغداد وتذليل العوائق غير الجمركية لتنشيط حركة التبادل التجاري .

وناقش الاجتماع موقف مشروعات التعاون المقترحة في مجال الطاقة والكهرباء والذي من المرتقب أن يعزز الربط الكهربائي وتحقق التكامل في مجال الطاقة والبتروكيماويات وكذلك مشروعات النفط والغاز الطبيعي.

كما تم التباحث حول موقف مجالات التعاون في القطاع الزراعي والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والمقترح الخاص بإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الثلاث في مجال المنتجات الزراعية؛ وتطرق أيضًا الاجتماع للمشروعات في مجال نقل البضائع والمسافرين والقوى العاملة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى مجالات التعاون المشتركة في مجالات الإسكان وإعادة الإعمار والتنمية العمرانية .

ويأتي التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، من خلال آلية التعاون الثلاثي، في إطار حرص الدول الثلاث على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.