Advertisements

إرجاء تجديد حبس المتهمين بخطف طفل أبو الريش للسبت

الخميس 25/مارس/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت جهات التحقيق تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين بخطف طفل أبو الريش إلى يوم السبت المقبل الموافق 27 مارس الجاري.

وأدلت المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، أمام النيابة باعترافات تفصيلية بأنها المرة الأولى التي تقوم خلالها بخطف طفل كونها لم تنجب بعد زواجها العرفي من أحد الأشخاص، قائلة «نفسي أسمع كلمة ماما، من ساعة ما اتجوزت وأشعر دائمًا بالوحدة، لم أخطط لخطف أي طفل رغم المعاناة النفسية التي أعاني منها بسبب عدم قدرة ياسر على الإنجاب، وشعوري الدائم بعدم اكتمال الأمومة وأنها تصادف معها داخل المستشفى، تجرب إحساس الأمومة».

وأضافت أنها لم تكون تعرف أهل الطفل المخطوف حتى تنتقم منهم، ولكنها قررت خطف طفل لعدم قدرة ياسر زوجها على الإنجاب، وأن الهدف تعويض عجزه عن الإنجاب، قائلة «قمت بشراء البالطو الأبيض، ونجحت في الدخول إلى المستشفى وقام أهل الطفل بعرضه عليا، وبعدها طالبت إنهاء الأوراق المطلوبة لأن طفلها يحتاج إلى جلسة أكسجين وعندما استجابت الأم نجحت في الهروب بالطفل من الباب الخلفي للمستشفى».

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بخطف طفل من مستشفى أبو الريش من والدته بعد ضبطهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلة صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب، وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما، لتصدر النيابة العامة قرارها المتقدم.

أخبار تهمك

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 22 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم لاتسيو الإيطالي بعد حادث اليم

منذ ساعة الا ربع

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ ساعة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 16 ساعة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم مايسترو الترجي التونسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

09:33 ص

قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

03:00 م

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

01:30 م

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها