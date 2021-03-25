معاينة حريق مخزن أحذية بالعتبة

أمرت نيابة الموسكي الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع داخل مخزن أحذية يبلع مساحته 20 مترا بمنطقة العتبة، وإرسال تقرير مفصل لمعرفة أسباب الحريق وتحديد بدايته ونهايته.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة العتبة، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتمكنت قوات الحماية المدنية، من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



