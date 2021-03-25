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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الخميس 25/مارس/2021 - 02:46 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا جديدًا يقضي بتعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير.

 

تفصيلًا، صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ/ 451

التاريخ: 12/ 8/ 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

 

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

 

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 386) بتاريخ 21/ 7/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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