Advertisements

فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الحالة الجوية

الخميس 25/مارس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قررت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية وانتظمت حركة الملاحة، حيث بلغ إجمالى حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 133246 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 456 حاوية مكافئة.

كما تم دخول وخروج 1096 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة، وفى ذات السياق، فقد بلغت إجمالى عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ 42 سفينة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائى والأرضى.

أخبار تهمك

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم مايسترو الترجي التونسي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ حوالي 5 ساعات

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ أقل من ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نجم لاتسيو الإيطالي بعد حادث اليم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ 43 دقيقة

يوفنتوس يحدد شرطه لرحيل كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

09:33 ص

قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

03:00 م

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

01:30 م

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها